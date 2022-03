A sud i russi guadagnano a suon di attacchi tutto il terreno possibile. Preparano il secondo round

Mykolaïv, dal nostro inviato. Quello che succede nel sud dell’Ucraina in queste ore illustra bene quanto poco c’è da fidarsi dei negoziatori russi che parlano su mandato di Vladimir Putin per raggiungere un cessate il fuoco (è una questione retorica, è scontato che non c’è da fidarsi: i russi hanno parlato per mesi di “esercitazioni” mentre ammassavano truppe per l’invasione). Una colonna di corazzati russi combatte con furia a nord-ovest della città di Kherson, prima città occupata dai russi, per spostare il fronte il più possibile verso nord. Lo fanno perché vogliono raggiungere posizioni più vantaggiose per loro prima che arrivi il cessate il fuoco e – come talvolta capita nei conflitti – i giorni precedenti alla tregua sono molto violenti. Perché vogliono spostare il fronte verso nord? Perché se lo spostano verso nord gli ucraini non possono tenere sotto tiro con la loro artiglieria la città di Kherson e il ponte che la collega alla Crimea. E più lo spostano verso nord e più sono loro, i russi, a minacciare con i loro cannoni la città ucraina di Mykolaïv.

