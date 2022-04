Il Donbas non è dato per perso e arrivano armi a sorpresa. La nuova strategia ucraino-occidentale

La resa di Mariupol è la condizione posta da Vladimir Putin per qualsiasi passo successivo, che per il presidente russo significa creare uno stato russo dentro ai confini ucraini che si allarga nel Donbas, fin dove il suo esercito riesce ad arrivare. Putin fissa le condizioni e si irrita perché l’occidente con la sua “sfacciata russofobia” ha scelto la “soluzione militare”, cioè ha deciso di combattere al fianco dell’Ucraina una guerra che è stato Putin, sfacciatamente e illegalmente, a volere. E questo fa pensare che questa guerra gli stia proprio andando storta: dice che i suoi uomini non si addentrano nell’acciaieria di Mariupol, chiede di sigillarla in modo che non voli una mosca, e poi ne chiede la resa: forse non riesce a espugnarla? E le armi che arrivano, in modo molto più organizzato, agli ucraini lo infastidiscono perché stanno mostrando che l’esercito russo non è l’armata invincibile che pareva a tutti, un altro pezzetto di illusione che crolla dell’enorme cantonata presa dall’occidente sulla natura di Putin?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE