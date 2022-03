Ha stato Putin, davvero. Un reportage a spasso nel tempo

L’invasione dell’Ucraina non stupisce soprattutto se si guarda alle “operazioni speciali” del Cremlino degli ultimi anni. Sorprende semmai la dura reazione dell’occidente, fino a ieri tollerante con il nuovo zar. Un'indagine per smascherare, in Italia, gli utili idioti del putinismo

C’è questa versione che circola a proposito del presidente russo Vladimir Putin e l’invasione dell’Ucraina: sarebbe una sorpresa, una mossa inaspettata, una mattana fuori dal canone putinista dello stratega enigmatico che ogni volta frega l’occidente. Chi l’avrebbe mai detto, è la domanda che si sente in giro, che sarebbe arrivato fino a questo punto? Al Foglio la pensiamo nel modo opposto: non c’è alcuna sorpresa nella cosiddetta “operazione militare speciale di denazificazione” in Ucraina, Putin non è impazzito di colpo e l’invasione è il culmine di una sequenza di operazioni aggressive che va avanti da anni nella quasi totale impunità. E’ la fase terminale di una escalation. Se non avesse dato l’ordine di attacco alle sue truppe sarebbe stato meglio, ma che l’abbia fatto è in linea con i suoi precedenti. La sorpresa semmai, questa volta, è la reazione dura da parte dell’opinione pubblica e dei governi occidentali che finora avevano molto tollerato. Non è cambiato lui, siamo cambiati noi e abbiamo deciso che in Ucraina è differente: Putin ha superato la linea della sopportazione. E ora ne paga le conseguenze – o meglio: non paga lui, pagano i russi.