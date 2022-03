Guerra Russia-Ucraina, le ultime notizie

Oggi telefonata Draghi, Biden, Johnson, Macron e Scholz. Bombe su Kyiv nella notte: colpito un centro commerciale, le vittime sono almeno sei. Mosca chiede la resa di Mariupol, ma il governo ucraino rifiuta. Sono circa 300 mila le persone ancora in città

Le truppe russe aprono il fuoco su Odessa

Le navi da guerra russe bombardano edifici residenziali a Odessa. Secondo Serhiy Bratchuk, portavoce dell'amministrazione militare dell'Oblast di Odessa, diversi edifici sono stati danneggiati. Non sono state ancora segnalate vittime.

Draghi sentirà Biden, Johnson, Macron e Scholz

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, avrà oggi pomeriggio una telefonata con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il presidente francese, Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, il primo ministro britannico, Boris Johnson, in preparazione dei vertici Nato e G7 e del Consiglio europeo di questa settimana.

A Sumy colpito un impianto chimico. Nessun pericolo per la popolazione

A Sumy, nel nord est dell'Ucraina, i bombardamenti hanno colpito un impianto chimico causando una perdita di ammoniaca che è stata poi contenuta: "Non c'è alcuna minaccia per la popolazione", ha detto su Telegram il sindaco Dmytro Zhyvytskyy. Per precauzione il sindaco aveva invitato gli abitanti a respirare attraverso bende di garza imbevute, chiedendo a tutti coloro che si trovavano entro un raggio di cinque chilometri dall'impianto di lasciare l'area. Ora le squadre di emergenza sembrano aver messo in sicurezza la perdita ed escluso che il gas possa essere nocivo.

La Russia chiede la resa di Mariupol, l'Ucraina rifiuta

Questa mattina alle 5 è scaduto il tempo per rispondere all'ultimatum di Mosca sulla resa di Mariupol: Kyiv si è rifiutata di cedere la città portuale. In cambio della conquista della città, la Russia aveva promesso due corridoi umanitari per consentire ai civili di lasciare la città, assediata dalle truppe russe che la circondano, intrappolando i residenti.

Sono due settimane che l'esercito bombarda Mariupol, che è in gran parte ormai distrutta. Lì ci sono ancora circa 300 mila residenti, ma non c'è più acqua nè elettricità e anche le scorte di cibo e medicinali si stanno esaurendo.

Kyiv bombardata nella notte, almeno sei le vittime

Questa notte la capitale Kyiv è stata colpita da nuovi bombardamenti. Nella zona nord ovest della città sono finiti sotto le bombe una zona residenziale e una commerciale, dove i morti sarebbero almeno sei. Secondo l'ultimo aggiornamento sulla guerra diffuso dal ministero della Difesa del Regno Unito, la capitale dell'Ucraina rimane la priorità della Russia: "Nonostante la continua mancanza di progressi, Kyiv rimane il principale obiettivo militare della Russia ed è probabile che dia la priorità al tentativo di circondare la città nelle prossime settimane".