Secondo la Turchia, Ucraina e Russia sono più vicine a un accordo

La violenza dell’esercito russo si sta concentrando ancora contro Mariupol e Mykolaiv, due città che hanno lo sbocco sui due mari divisi dalla penisola di Crimea: il mare di Azov e il Mar Nero, due punti strategici. A Mariupol i combattimenti sono arrivati in centro dopo due settimane di bombardamenti, le forze di Kyiv si sono spostate nella parte meridionale della città e il giornale online ucraino Kyiv Independent ha raccontato che i cittadini vengono obbligati a trasferirsi in Russia: “I civili verrebbero portati in campi dove i russi controllano cellulari e documenti, poi vengono deportati”. La notizia non è stata confermata, in città le condizioni umanitarie sono gravi già da alcuni giorni e chi può cerca di fuggire. Ieri Mariupol sarebbe stata colpita con armi pesanti sparate da quattro navi della Marina russa nel Mar Nero. La resistenza di Mykolaiv invece ha l’obiettivo di fermare l’avanzata dell'esercito russo verso Odessa e le forze armate di Mosca hanno detto di aver sparato contro obiettivi militari i sistemi missilistici ipersonici Kinzhal, armi in grado di colpire a duemila chilometri di distanza.

