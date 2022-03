La forza dei sindaci ucraini, che raccontano il massacro, resistono e combattono

Roma. Allo stadio Luzhniki di Mosca, Vladimir Putin ha cercato di dare una prova di forza russa. Di mostrare che i suoi cittadini sono con lui e con la guerra. Alcuni giornalisti hanno raccontato che i presenti erano soprattutto dipendenti statali o studenti obbligati ad andare a mostrare il loro amore patriottico. Putin ha lodato i soldati che nelle stesse ore, nella vicina e martoriata Ucraina, continuavano a bombardare alcune città, inclusa Kyiv. Hanno colpito anche l’aeroporto alla periferia di Leopoli, una zona adibita alla riparazione degli aerei. Neppure a Mariupol hanno dato tregua, i combattimenti sono arrivati nel centro della città e il sindaco Vadym Boichenko ha detto che è stato uno dei giorni più duri. Lui è rimasto ad aiutare i cittadini ad andare via, ogni tanto cerca come può di mandare messaggi, ma l’isolamento e l’accerchiamento valgono anche per lui, che, come tanti altri suoi colleghi, sa che potrebbe essere il primo a rischiare, come i sindaci di Melitopol, Dniprorudne e Skadovs’k, tutti e tre rapiti, soltanto uno è stato liberato: Ivan Fedorov. In questa guerra la leadership si è dimostrata fondamentale e Putin, con il suo tuffo nella folla di ieri, se lo è ricordato tardi. Il carisma di Volodymyr Zelensky, che rimane, resiste, comunica, dà forza alle persone e all’esercito, fa sentire agli ucraini che nessuno si tira indietro. Ma oltre al presidente ci sono i sindaci e gli amministratori locali, mini Zelensky, tutti parte della resistenza. C’è Vitali Klitschko, il sindaco di Kyiv, che va in giro per la città in mimetica, visita i soldati e come il presidente ha anche un talento per richiamare l’attenzione dell’occidente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE