La prova di forza (pagata) di Vladimir Putin

“Per il mondo senza nazismo”, “Per la Russia”. In russo i due slogan si traducono: “Za mir bez nacizma”, “Za Rassiju” e per entrambe le frasi che spuntavano dietro a Vladimir Putin, la lettera Z era enorme. Il simbolo della guerra russa contro l’Ucraina era anche sulle bandiere di chi è arrivato per sostenere il presidente e per dire che non è vero che la Russia è contraria all’”operazione militare”: c’è chi è a favore. I giornalisti che erano presenti hanno raccontato che i partecipanti erano soprattutto dipendenti statali ai quali era stato ordinato di andare, qualcuno è arrivato ai cancelli, si è fatto timbrare il biglietto ed è tornato indietro. La Russia presente allo stadio Luzhniki di Mosca per festeggiare l’anniversario dell’annessione della Crimea era lì per contarsi, il presidente russo e i suoi collaboratori l’hanno richiamata per questo: partecipanti veri o pagati, dentro ai cancelli erano più di 95.000 persone. Davanti agli spettatori si è presentato un Putin che cercava di riproporre la forza degli anni scorsi, quando ancora non si era rintanato nel bunker: “Abbiamo fatto risorgere questi territori”, ha detto riferendosi alla Crimea. “Sappiamo perfettamente cosa dobbiamo fare adesso, come e a spese di chi. Attueremo tutti piani”.

