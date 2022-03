Con la guerra, il bailamme degli argomenti diversivi diventa un burlesque senza allegria né verità

Da una parte i carri armati, dall’altra la difesa come atto di sopravvivenza in nome della libertà di tutti. Così la protezione solidale di vittime vere e il negoziato nella giustizia ha prevalso sul ragionamento sofistico che aveva snervato le democrazie liberali

In apparenza è l’opposto, in realtà con il ritorno della guerra d’aggressione in Europa, appendice tragica (in immediata successione) della pandemia, la famosa “battaglia delle idee” è finita con una loro clamorosa sconfitta. Decenni di pace interna, e di conflitti esterni e tutto sommato esotici, senza carri armati ai nostri confini e senza bombardamenti, senza rivolte di popolo in nome dell’indipendenza, senza trucismi neobolscevichi o stalinisti, senza piani di influenza minacciosi che ci riguardassero, avevano dato origine a un confortevole e pacioccone caos degli argomenti.