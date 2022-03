La guerra di Putin con l'acqua alla gola

Giulio Boccaletti è uno scienziato atmosferico molto stimato nel mondo accademico. Ha lavorato all’Università di Bologna e a quella di Princeton. E’ stato uno dei membri del progetto della Nasa chiamato “Earth Systems Science Fellow”. E’ passato per McKinsey. E’ entrato a far parte del World Economic Forum. E ha trascorso buona parte della sua vita a studiare uno dei più importanti elementi della nostra natura: l’acqua. Boccaletti, però, non ha studiato l’acqua con l’occhio pigro del benecomunista interessato a dimostrare che l’acqua è un bene che appartiene a tutti e che per questo deve essere slegato da ogni logica d’efficienza che lo renda vincolato a concetti vetusti come globalizzazione, capitalismo, regole del mercato. Boccaletti ha fatto qualcosa di più sofisticato: ha studiato il modo in cui l’acqua nel corso della storia ha determinato alcune trasformazioni del nostro sistema politico. E un anno fa, dopo decenni di studi, ha trasferito le sue conoscenze in un libro che ha trovato molto spazio sulle pagine dei giornali internazionali e che ha trovato invece poco spazio sulle pagine dei giornali italiani.

