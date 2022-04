Adesso con Putin l'Ue parla con il linguaggio della forza

Il presidente russo, Vladimir Putin, oggi ha accusato i leader dell’Unione europea di “dichiarazioni irresponsabili” sulla “necessità di risolvere militarmente la situazione in Ucraina”. A due mesi dall’inizio della sua guerra, il resoconto del Cremlino della telefonata tra Putin e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, potrebbe apparire comico, se non fosse per la drammaticità del conflitto. E’ Putin che ha scelto di lanciare la sua “operazione speciale” con 180 mila soldati per rovesciare il governo di Volodymyr Zelensky. E’ Putin che, dopo il fallimento della guerra lampo, ha deciso l’offensiva massiccia sul Donbas. E’ un comandante di Putin, Rustam Minnekayev, che oggi ha svelato i nuovi piani: una guerra di espansione territoriale per prendere tutto l’est, tutta la costa (da dove partono le navi cariche di acciaio e grano ucraini) compresa Odessa, e perfino la Transnistria, allargando così il conflitto alla Moldova. E’ Putin che continua a rifiutare qualsiasi negoziato che non sia la capitolazione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE