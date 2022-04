La stella polare d'Europa ci indica la strada contro Putin

I Paesi baltici costruiscono l’indipendenza energetica, Svezia e Finlandia entrano nella Nato, e in Estonia si confezionano i droni da inviare in Ucraina

Nel 1988 Kaja Kallas, oggi primo ministro dell’Estonia, andò a Berlino con la sua famiglia. Suo padre la portò assieme a suo fratello e a sua mamma alla porta di Brandeburgo a guardare da vicino il muro di Berlino: la Kallas aveva undici anni. “Ricordo come se fosse adesso che papà ci disse: ragazzi, respirate profondamente, questa è l’aria della libertà che arriva dall’altra parte. Se facciamo tutto quello che è nelle nostre possibilità per aiutare l’Ucraina, non ci saranno ragazzini di undici anni che possono respirare l’aria della libertà soltanto da lontano”. Kaja Kallas, che compie quarantacinque anni a giugno, guida l’Estonia dal gennaio del 2021; suo padre che insegnava ai suoi figli a respirare la libertà è Siim Kallas, che è stato premier a sua volta all’inizio degli anni Duemila, e poi europarlamentare e commissario europeo: è una famiglia che lavora da sempre per vivere e far vivere libero il popolo europeo.