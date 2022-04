I critici del Cremlino aumentano ma dicono: il presidente è pavido

Nella cerchia ristretta di Vladimir Putin c’è chi inizia a spazientirsi e crede che il presidente non sia adatto a gestire questa guerra. Le lamentele però non vanno nella direzione che i paesi occidentali si aspettavano: non sono borbottii di pace, sono piuttosto urla di guerra. A registrarle sono Irina Borogan e Andrei Soldatov, giornalisti russi con molti contatti dentro ai servizi segreti, che nelle scorse settimane avevano raccontato dell’arresto di Sergei Beseda, capo del Quinto servizio dell’Fsb, un’unità creata per mantenere legami nei paesi dell’ex Unione sovietica. Beseda è la prima vittima delle purghe di Putin di questa guerra, è stato portato nella prigione di Lefortovo, conosciuta per il regime di detenzione più che rigido e la reputazione orribile. L’accusa sarebbe quella di non essere riuscito a creare un ambiente favorevole al Cremlino in Ucraina.

