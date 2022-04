Mosca minaccia la Moldova: adesso vuole liberare "i russi oppressi" nella Transnistria

La Russia crea nuovi pretesti, prende tempo, e dice che non si fermerà all'Ucraina: dal Donbas all'Ucraina meridionale per arrivare sempre più a occidente

Roma. Durante questa guerra assistiamo a un mutare continuo dei piani di Mosca. L’offensiva del 24 febbraio era stata lanciata contro tutta l’Ucraina, anche al cuore della nazione: la sua capitale, in cui Mosca voleva catturare il presidente Volodymyr Zelensky. A marzo, quando l’assalto alla capitale era stato ormai respinto dall’esercito ucraino, la Russia aveva dichiarato conclusa la prima fase della guerra e aveva detto che ormai si sarebbe concentrata sulla “liberazione del Donbas”: la regione orientale dell’Ucraina che confina con la Russia. I piani sono cambiati di nuovo, e ad annunciarli ieri è stato Rustam Minnekaev, comandante del distretto militare centrale russo. Minnekaev ha detto che la Russia prevede di assumere il pieno controllo del Donbas e dell’Ucraina meridionale, quindi non soltanto della zona industriale ma anche dei porti da dove partono prodotti agricoli e siderurgici, quindi anche Odessa. Questo vuol dire: togliere il mare a Kyiv. Minnekaev ha aggiunto un altro dettaglio, che lascia intendere quanto i piani di Mosca non siano più quelli di un’operazione rapida, ma di un’operazione vasta: ha detto che il controllo dell’Ucraina meridionale aprirebbe una “strada verso la Transnistria”, un’enclave separatista in Moldava che confine con l’Ucraina dove, secondo Mosca, “ci sono casi di oppressione della popolazione di lingua russa”. I parallelismi con il Donbas sono molti. La Transnistria è abitata da filorussi, è nata da un’insurrezione nel 1992 e di stanza nell’enclave ci sono soldati russi.