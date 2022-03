I fronti che preoccupano l'Ue oltre l'Ucraina

C'è il timore di un contagio e Bruxelles aumenta le forze di peacekeeping in Bosnia. Dopo i colloqui tra russi e ucraini, che hanno portato alla creazione di corridoi umanitari, in un nuovo discorso Putin dice che le richieste russe potrebbero aumentare

Alle Nazioni Unite, la Serbia ha votato a favore della risoluzione che condanna l’invasione russa dell’Ucraina, pur non concordando con alcune formulazioni. Qualcuno ha tirato un sospiro di sollievo, pensando che se addirittura un paese così vicino e amico di Mosca non è disposto a supportare la guerra e anzi è pronto a condannarla nonostante tutto, la Russia è sempre più isolata. Eppure le preoccupazioni dell’Europa si dividono tra l’Ucraina e i Balcani e c’è il timore di un nuovo conflitto in Bosnia Erzegovina che potrebbe avere l’obiettivo di dividere le forze occidentali su due fronti e di togliere l’attenzione dall’invasione russa dell’Ucraina. Da mesi il leader della Republika Srpska e quindi rappresentante serbo della presidenza a tre della Bosnia Erzegovina, Milorad Dodik, ha minacciato di creare un esercito serbo separatista e boicotta le istituzioni centrali costruite su un sistema di pesi e contrappesi scientifico. Gli attacchi alla stabilità del paese sono iniziati da quando è diventato sanzionabile chi nega il genocidio di Srebrenica del 1995 e da quel momento Dodik ha detto di rifiutare la divisione della Bosnia Erzegovina in due entità: la Federazione croato-bosniaca e la Republika Srpska. Le preoccupazioni sono molte, gli Stati Uniti hanno sanzionato Dodik che a gennaio ha invitato funzionari di Belgrado e anche rappresentanti russi alla festa per i trent’anni della fondazione della Republika Srpska, che si è trasformata in un sabba del nazionalismo.