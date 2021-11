A Sarajevo si spezza ancora il cuore fragile dell'Ue

Sarajevo è una città talmente inafferrabile che spesso per descriverla la si accosta ad altre città. La chiamano la Gerusalemme europea o la Teheran europea, quasi che carpire il vero senso di Sarajevo sia troppo difficile. E in effetti, lo è. Sarajevo è meravigliosa, complessa, sembra sterminata, è una città funambola: si camuffa, ti fa credere di essere ovunque e questa sensazione di alterità è forse il vero senso di Sarajevo, una città che sembra un viaggio e che, parafrasando Winston Churchill, soffre di troppa storia. Perché qui di cose ne sono successe, ma quello che proprio non vogliamo più vedere è che di cose ne continuano ad accadere, senza sosta. E no, non è un posto normale: Sarajevo tutta la sua eccezionalità sembra quasi non riuscire più a sopportarla, già prima dell’omicidio di Francesco Ferdinando, arciduca d’Austria ed erede al trono imperiale, figuriamoci ora.

