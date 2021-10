La staffetta G20-Cop26 è una corsa a ostacoli

C’è grande timore che i negoziati sul clima non portino a risultati concreti. Le proposte, l’anno cruciale (2030) e il guaio geopolitico di chi non si presenta

Nel fine settimana ci sarà la staffetta tra il G20 di Roma e la Cop26, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, a Glasgow – riguarda il clima ma riguarda anche l’efficacia del multilateralismo, la capacità di trovare accordi, di restare uniti, di studiare e applicare insieme soluzioni alle grandi crisi di questo momento. Le premesse non sono del tutto rassicuranti, perché in controluce ai buoni propositi e alla retorica della solidarietà costruttiva si vedono le assenze, i dispetti, i silenzi opportunistici. Mario Draghi, premier italiano e padrone di casa del G20, spera di poter consegnare all’ospite della Cop26, il premier britannico Boris Johnson, un consenso di massima sugli obiettivi ambientali globali, ma le parole “paura di un contraccolpo” stanno già circolando tra i vari leader impegnati nella staffetta. Si teme il nulla di fatto ma soprattutto si teme l’impatto sociale, politico ed economico del costo collettivo di un non accordo. Siamo andate a vedere quanto sono in forma e dove vogliono arrivare i corridori di questa staffetta mondiale.