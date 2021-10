Tutte le mazzate di Putin

In Russia torna il lockdown: dal trenta ottobre per una settimana. I numeri sono quelli di un anno fa, ogni giorno muoiono circa mille persone, i nuovi casi di Covid sono più di 35 mila e le autorità non hanno potuto fare altro che ripronunciare quella frase di rito: settimana senza lavoro, il modo di Putin per dire chiudiamo. Il problema sta tutto nella diffidenza nei confronti del vaccino, soltanto il 30 per cento della popolazione è completamente vaccinato con Sputnik V, il livello di sfiducia nei confronti del farmaco è altissimo e prima che la pandemia riprendesse il ritmo autunnale, nei sondaggi circa il cinquanta per cento dei russi continuava a dire che mai si sarebbe vaccinato. Sono tornate le tute gialle, quelle protettive che una volta ha usato anche Vladimir Putin per andare a visitare un ospedale. E se un tempo queste immagini ci facevano sentire tutti parte di un’unica tragedia, adesso i russi sanno che non è più così. Non si sono voluti vaccinare perché non si fidano di Sputnik, il primo vaccino contro il Sars-CoV-2 a essere approvato e il primo a essere stato somministrato. Tutto a gran velocità, in una corsa che il Cremlino pensava di correre contro l’occidente e invece stava facendo da solo. La propaganda ha danneggiato in Russia la reputazione del vaccino, che su Twitter aveva un account riservato e si comportava come un troll, l’ha fatto percepire come un’arma, quando invece era un farmaco per tornare a vivere come prima della pandemia. Sembrava più uno strumento di politica estera che un vaccino. E come spesso accade ha sedotto più all’estero che in patria.

