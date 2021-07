Tutti i problemi della carbon tax

Il primo assiduo sostenitore di una carbon tax come strumento per fare lavorare il mercato a favore della decarbonizzazione è stato l’Economist, che da anni ripropone il tema con costanza. Meglio una carbone tax, è il ragionamento, piuttosto che un eccesso di regolamentazione e di spesa pubblica. Oggi la carbon tax sembra all’ordine del giorno nella doppia versione proposta dal Fondo monetario internazionale da applicare in tutti i paesi del G20 e dalla Ue come tassa “difensiva” sui prodotti di importazione ad alto contenuto di carbonio. Detto questo, cominciano i problemi. Il primo è che la proposta europea in discussione questa settimana appare al Fmi come “protezionista”. Limita, in altre parole, la libertà di commercio e apre la porta a contromosse, dazi messi dai paesi colpiti sulle merci europee, assolutamente non desiderabili. Potremmo trovarci in men che non si dica nel mezzo di una guerra commerciale dagli esiti funesti.

