Bello il Green Deal europeo, ma occhio a quanto costa

La Commissione di Ursula von der Leyen oggi presenterà il pacchetto legislativo più importante della legislatura, destinato ad avere un profondo impatto nel prossimo decennio in tutti gli aspetti della vita quotidiana dei cittadini europei, compreso il portafogli. Il nome vuole essere accattivante: “Fit for 55”. Non è una palestra per persone di mezza età, ma la sintesi di tutto quello che si deve fare nell’Ue per essere “pronti per il 55” per cento di taglio delle emissioni entro il 2030. E’ la messa in pratica del Green Deal e dei suoi obiettivi climatici e ambientali.

