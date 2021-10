La miniera nel Cumbria inglese è una macchia sul BoJo verde

Il governo britannico parla molto della lotta al cambiamento climatico, ma non riesce sempre a onorare le sue promesse. La retorica roboante del premier Boris Johnson sull’ambiente rischia di essere vanificata dall’apertura di una miniera nel Cumbria, un progetto di cui si discute da anni ma che, a pochi giorni dall’inaugurazione della Cop26, rischia di macchiare la reputazione internazionale del governo di Londra. Johnson ha investito molto sulla presidenza della conferenza dell’Onu sul cambiamento climatico – che si svolgerà dal 31 ottobre al 12 novembre a Glasgow, e che sarà ospitata in partnership con l’Italia – per riaffermare la vocazione globale della Gran Bretagna dopo la Brexit, e ribadire le sue credenziali da leader mondiale nella lotta al cambiamento climatico. Per questo il governo ha rinviato una decisione sull’apertura di una miniera in una delle regioni più povere dell’Inghilterra – sarebbe la prima a essere inaugurata negli ultimi trent’anni, e l’unica attiva in Gran Bretagna – a una data successiva alla Cop26.

