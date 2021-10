Può la destra europea sopravvivere ai suoi ex?

Angela Merkel oggi parteciperà al suo centosettesimo e ultimo Consiglio europeo, e lascia dietro di sé un’eredità unica. “Ancora di stabilità”, “regina d’Europa”, “Mutti”: gli appellativi si sprecano anche a Bruxelles. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha deciso di organizzare un evento apposito durante la riunione dei capi di stato e di governo (ci sarà una foto di gruppo speciale, oltre a regali, fiori e qualche bicchiere di vino). E’ un onore riservato soltanto ai leader che hanno lasciato una traccia profonda nella costruzione comunitaria. Ma l’eredità della Merkel non è soltanto positiva. Lo dimostra lo stesso ordine del giorno del suo ultimo vertice, durante il quale saranno (nuovamente) discussi alcuni dei temi su cui la cancelliera ha avuto un effetto negativo per l’Ue. Il principale è lo stato di diritto. Come cancelliera, Merkel ha tollerato la deriva antidemocratica del PiS al governo in Polonia. Venerdì scorso ha ribadito le sue perplessità sulla linea dura che viene chiesta da alcuni contro Varsavia. Meglio “discussioni” e “compromessi”, ha spiegato la Merkel: meglio non finire davanti a un tribunale. Come leader di fatto del Ppe, Merkel ha tollerato anche la deriva illiberale di Viktor Orbán e del suo Fidesz. La sua Cdu fino all’ultimo si è opposta all’espulsione, fino a quando Orbán non ha deciso di andarsene da solo perché c’era una maggioranza nel Ppe per cacciarlo. La Merkel ha sempre sostenuto che Orbán fa un passo indietro prima del precipizio: meglio negoziare con il premier ungherese che andare allo scontro. Che sia per ragioni storiche (il nazionalismo anticomunista di alcuni paesi dell’est) o economiche (gli interessi delle imprese tedesche in Polonia e Ungheria), il calcolo della Merkel si è rivelato sbagliato. Toccherà al prossimo cancelliere decidere come curare la ferita del rispetto dello stato di diritto. Anche su altri due temi all’ordine del giorno del Consiglio europeo – energia e commercio – pesa l’eredità della Merkel. Sull’energia la cancelliera è riuscita a pilotare la politica europea, compreso il Green deal che è una fotocopia delle politiche condotte in Germania. L’aumento dei prezzi spaventa o terrorizza altri governi. Lei è rimasta impassibile, così come la Commissione europea presieduta dalla sua ex ministra, Ursula von der Leyen, che finge di non vedere i rischi di una reazione popolare contro il Green deal. Sul commercio il Consiglio europeo avrà un dibattito strategico (qualsiasi cosa voglia dire), dietro cui si nasconde il tema Cina. Che fare con l’accordo sugli investimenti che Merkel ha spinto von der Leyen a concludere nel dicembre del 2020? Anche su questo la risposta la darà il prossimo cancelliere. Chi non ci sarà alla festa di addio per Merkel è Sebastian Kurz. L’ex cancelliere austriaco è stato costretto a dimettersi dopo essere finito in un’inchiesta di corruzione. Al suo posto ci sarà un diplomatico, diventato suo alleato in politica, Alexander Schallenberg. Kurz spera che la sua sia soltanto un’uscita temporanea dal Consiglio europeo, come accaduto con la caduta del suo primo governo. Lui ancora aspirava e aspira a essere la nuova Merkel, ma con una visione molto diversa del Ppe e dell’Ue. Kurz, un po’ vanitoso e un po’ capriccioso, troppo spesso nazionalista, di certo non è l’erede della cancelliera. Quel che è sicuro è che senza Merkel e senza Kurz, la grande famiglia conservatrice del Ppe sembra irriconoscibile: ha perso influenza nei grandi paesi dell’Ue, manca un leader nuovo, è forte quasi soltanto a est, e la successione della Merkel, proprio come a Berlino, è poco riuscita.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE