Il ritorno di Tusk in Polonia ha un sapore europeo

Donald Tusk torna in Polonia e c’è chi lo accoglie da eroe, chi sbuffa, chi applaude, chi fischia e chi lancia sospiri di sollievo. Donald Tusk potrebbe essere sì la soluzione agli scricchiolii del partito che ha fondato nel 2001, Piattaforma civica (Po), ma anche un catalizzatore di scontento da parte del principale partito rivale, il PiS, che governa la Polonia dal 2015 con politiche illiberali. Tornando, Tusk si rimette in gioco, perché ha capito che la battaglia che sta portando avanti presso le istituzioni europee da sette anni, è arrivato il momento di condurla in patria. Tusk ha un’idea di Europa molto chiara, è stato per due volte presidente del Consiglio europeo, ora è presidente del Partito popolare europeo, è un europeista vorace, un atlantista entusiasta, un feroce contestatore di ogni deriva autoritaria. Ancor più se la deriva avviene nel suo paese. In questi sette anni è cambiato lui, ma è cambiata anche la Polonia e i cambiamenti di quel paese che ha governato, capito, curato per tanti anni, ora dovrà appuntarseli tutti e studiarli. Molti non gli piaceranno.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni