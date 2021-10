Contro la Polonia adesso l'Ue gioca l'arma del Recovery

Il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ha scelto lo scontro con l'Unione europea di fronte al rischio di vedersi bloccare decine di miliardi di euro di aiuti comunitari per le continue violazioni allo stato di diritto. In una lettera di cinque pagine inviata ieri ai presidenti di Consiglio europeo, Commissione e Parlamento europeo, Morawiecki ha detto che l'Ue potrebbe trasformarsi in “un organismo centralizzato, guidato da istituzioni prive di controllo democratico” che usa la leva finanziaria per “usurpare poteri” e “imporre la propria volontà sugli stati membri per fas et nefas”. La citazione latina significa "in modo lecito o illecito" e sottolinea l'intenzione di raggiungere un obiettivo a tutti i costi. Pur assicurando che la Polonia “rimane un membro leale dell'Ue" e "riconosce la primazia" del diritto europeo "sulle leggi nazionali", Morawiecki ha fatto ricorso a tutte le argomentazioni che fanno temere una Polexit giuridica: la sovranità assoluta del suo paese, compreso il diritto di contestare le competenze dell'Ue e le sentenze della Corte europea di giustizia. Come spieghiamo sul Foglio, nonostante la richiesta di “dialogo”, la lettera di Morawiecki segna un'ulteriore escalation nella resa dei conti con l'Ue sullo stato di diritto.

