Le purghe del Cremlino

L’arresto di Vladislav Surkov non è stato confermato ma secondo l’ex deputato della Duma Ilya Ponomarev, che è stato suo confidente, sarebbe agli arresti domiciliari per appropriazione indebita nel Donbas. Di ideologi del Cremlino, di uomini pronti a scrivere la strada che la nuova Russia avrebbe dovuto prendere dopo la caduta dell’Urss, ne sono venuti fuori molti negli anni. Ma Surkov è uno di quelli che hanno seguito Vladimir Putin fin dagli inizi. Surkov ha costruito la carriera del presidente russo, le sue mosse e ne ha anche segnato il cammino, politico e ideologico, in Russia e anche in Ucraina. Se il suo arresto venisse confermato sarebbe un avvertimento politico importante: il presidente russo cerca i colpevoli del fallimento della guerra ovunque e in modo particolare fra tutti coloro che hanno avuto a che fare con l’Ucraina.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE