Il tocco di Putin sul Donbas e la Transnistria

Gli ucraini dell'est sanno che sotto la Russia non ci sono futuro e stabilità e temono di finire sotto il controllo di Mosca. In otto anni di guerra una parte della regione, quella di Kyiv, cresceva, quella filorussa si impoveriva. I rischi di trascinare anche la Moldova in guerra

Roma. La seconda fase della guerra della Russia all’Ucraina, per ora, procede con piccoli avanzamenti da parte di Mosca e riconquiste da parte di Kyiv. Il fronte si sposta, si aggiusta, e nel frattempo l’esercito russo danneggia dove può, anche fuori dal Donbas: ieri ha colpito almeno cinque stazioni ferroviarie nell’Ucraina centrale e occidentale. Ci sono stati morti e feriti e l’obiettivo era quello di paralizzare le infrastrutture della nazione, impedire la consegna di armi e anche lanciare un messaggio poche ore dopo la visita di Antony Blinken e di Lloyd Austin, segretario di stato e della difesa americani. Nel Donbas, il bersaglio della seconda fase, la Russia cerca di arraffare territorio, ma fa grandi difficoltà a tenerlo, sia per le carenze del suo esercito sia per la resistenza dei cittadini. Nel Donbas la guerra va avanti da otto anni e, anche se prima era a bassa intensità e assomigliava a una pericolosa calma inquieta, c’era già una differenza piuttosto netta tra parte filorussa e parte ucraina. L’Ucraina ha fatto di tutto per mostrare come nella sua zona ci fossero il progresso e la cura e dell’altra delle aree economicamente in difficoltà. Con Volodymyr Zelensky questo processo è stato accelerato e i governatori delle oblast di Donetsk e Luhansk da lui nominati lo confermano. Pavlo Kyrylenko è il governatore di Donetsk e Serhiy Gaidai di Luhansk , quella che finora ha sofferto di più per l’invasione e dalla quale l’esercito ucraino si ritirò nella prima fase temendo di essere circondato. Intervistati dall’Atlantic, Kyrylenko e Gaidai hanno condiviso le loro paure sui leader occidentali, per i quali il Donbas non è oggetto di riconquista ma di scambio.