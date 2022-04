Meglio il rischio della protesta che un referendum di sottomissione. L'ultima sfida a Putin

Non c’è città in Ucraina che più di Kherson si è opposta ai russi con le sue manifestazioni pacifiche, la bandiera blu e gialla in mano, un’unica voce: non vi vogliamo, andatevene

Se c’è un luogo che mostra quanto Vladimir Putin abbia sbagliato i suoi calcoli in Ucraina e voglia emendarli con la forza questo è Kherson, la città sull’estuario del fiume Dnepr, occupata dai russi all’inizio dell’invasione poi liberatasi poi ripresa e infine destinata alla stessa sorte della Crimea: un referendum dovrebbe darle l’indipendenza dall’Ucraina, e l’annessione (o meglio assoggettamento) alla Russia. In questo tira e molla buona parte della città è andata distrutta e ancora nei giorni scorsi molti cercavano di scappare con ogni mezzo possibile, comprese le biciclette, per evitare la sottomissione. Buona parte di chi resta invece continua a protestare contro l’invasione russa: non c’è città in Ucraina che più di Kherson ha sfidato i russi con le sue manifestazioni pacifiche, la bandiera blu e gialla in mano, un’unica voce: non vi vogliamo, andatevene.