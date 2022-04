Perché la Polonia non si spaventa se Gazprom le chiude i rubinetti

Gazprom ha annunciato il taglio delle forniture di gas alla Polonia e la Polonia ha risposto: finalmente. Il governo di Varsavia è convinto di poter sopravvivere senza l’energia di Mosca, che forniva circa il 45 per cento della domanda annuale di Varsavia: più o meno 20 miliardi di metri cubi di gas. Può farlo davvero grazie a una scommessa fatta dal partito sovranista PiS, che nel suo programma elettorale del 2015, mise anche il raggiungimento dell’indipendenza energetica dal Cremlino. Un traguardo che sembrava impossibile. L’annuncio di Gazprom non ha sorpreso nessuno a Varsavia, i polacchi se lo aspettavano dal 24 febbraio, giorno di inizio dell’invasione russa in Ucraina, e già prima avevano annunciato che non avrebbero rinnovato il contratto con Gazprom, in scadenza a fine anno. Temevano però che la compagnia energetica russa si sarebbe potuta appigliare a qualche clausola per rendere complessa la rescissione. Il fatto che siano stati i russi a violare il contratto per ben due volte – imponendo il pagamento in rubli e tagliando le forniture – mette anche i polacchi nella condizione di esigere risarcimenti.

