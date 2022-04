Guerra Russia Ucraina. Le notizie del giorno

Il ricatto russo sul gas. Falliti i colloqui di ieri tra Antonio Guterres e i vertici russi

Giorno 63 dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. La giornata, in breve

Falliti, nella sostanza, i colloqui di ieri tra Antonio Guterres e i vertici russi. Ora il segretario generale dell'Onu è atteso a Kyiv

Un attacco a un deposito di munizioni in Russia e un raid ucraino sull'isola dei Serpenti, dove Putin ha piazzato i suoi missili Stena-10.

La società energetica russa Gazprom sostiene di aver tagliato le forniture di gas a Polonia e Bulgaria per il loro rifiuto di pagare in rubli. Secondo l'Ucraina è l'inizio del "ricatto del gas" russo agli alleati di Kyiv. La Polonia però dice di essere in grado di gestire la situazione e di accedere al gas da altre fonti

Sale la tensione tra la Nato e Mosca dopo gli eventi degli scorsi giorni in Transnistria che fanno temere un allargamento del conflitto

Riprendono le forniture di gas alla Polonia

Questa mattina le forniture di gas russo alla Polonia sono riprese dopo essere state interrotte, secondo i dati dell'Ue. A un certo punto all'inizio di mercoledì i flussi di gas fisico lungo il gasdotto Yamal-Europa dalla Bielorussia alla Polonia erano temporaneamente scesi a zero. Il colosso energetico russo Gazprom dice di aver interrotto tutte le consegne di gas sia in Bulgaria che in Polonia, dopo che i due paesi hanno rifiutato di iniziare a pagare le forniture in rubli.

Leggi anche: La strategia del ricatto di Mosca Micol Flammini

Come ricorda il ricercatore dell'Ispi Matteo Villa, "la realtà è che i flussi di gas verso la Polonia sono quasi a zero da sette mesi".

L'annuncio: la Russia annuncia che interromperà i flussi di gas verso la Polonia.



La realtà: i flussi di gas verso la Polonia sono quasi a zero da sette mesi.



Scusate, ma quando ci vuole, ci vuole: #Poland #Putin pic.twitter.com/XPf55zP7zE — Matteo Villa (@emmevilla) April 26, 2022

Sul terreno

Kyiv controlla ancora la maggior parte dello spazio aereo ucraino: la Russia non è riuscita a distruggere completamente le sue difese aeree, ha detto il ministero della Difesa britannico nel suo ultimo aggiornamento di intelligence. L'attività aerea russa si concentra principalmente nel sud e nell'est dell'Ucraina. Mosca ha un accesso limitato ai cieli sopra l'Ucraina settentrionale e occidentale, il che significa che può schierare i suoi attacchi solo da una distanza di sicurezza.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/yBkEQmjzoS



#StandWithUkraine pic.twitter.com/r4vIO69jIM — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 27, 2022

I sistemi di difesa aerea russi sono stati attivati ​​durante la notte nella regione di Kursk, ha detto un funzionario locale, aggiungendo che non sono stati segnalati danni. Notizie di esplosioni anche nella città russa di Belgorod, a circa 40 chilometri a nord del confine ucraino, secondo le autorità russe.

A Mariupol, le forze di Mosca stanno utilizzando bombe a caduta libera non guidate che sono meno accurate e hanno maggiori probabilità di provocare vittime civili. Oltre alla roccaforte dello stabilimento Azovstal, gli ucraini "probabilmente ricoprono ancora posizioni importanti oltre lo stabilimento stesso", sostiene il think tank americano Institute for the Study of War.

#Russian forces have adopted a sounder pattern of operational movement in eastern #Ukraine, at least along the line from #Izyum to #Rubizhne.



Click the link to see the latest report and maps from @TheStudyofWar and @criticalthreats: https://t.co/708vtC2BSz pic.twitter.com/F1BV3E8G0B — ISW (@TheStudyofWar) April 26, 2022

Secondo l'ultima valutazione dell'ISW, la Russia sta lentamente facendo progressi nell'invasione dell'Ucraina. Ora le truppe russe si stanno muovendo in modo più metodico e meno rapido rispetto alle prime fasi della guerra e hanno iniziato a fare scelte militari "più solide". Vicino a Kharkiv nel nord-est, i russi stanno trovando meno resistenza: le posizioni ucraine in quell'area sono state stabilite solo di recente dopo che l'invasione era già iniziata. Nel frattempo, continuano gli attacchi sotto falsa bandiera russa nella vicina Moldavia. Il think tank sostiene che le esplosioni avvenute nei giorni scorsi nella regione separatista potrebbero essere un tentativo di Mosca di attirare le truppe filo-russe locali nel conflitto.

#Moldova Update:#Russian forces likely conducted additional false flag attacks in #Transnistria on April 25-26. This is consistent with earlier reports that the airbase at #Tiraspol was likely preparing for Russian aircraft on April 6 and 7.https://t.co/708vtBL0tZ pic.twitter.com/kuOw4MSPm6 — ISW (@TheStudyofWar) April 26, 2022

Si parla di maggio come data per la richiesta di adesione alla Nato di Finlandia e Svezia

Il ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto ha detto che sarebbe "utile" per Svezia e Finlandia lanciare offerte congiunte di adesione alla Nato. Ma ha detto che non è stata fissata una data fissa per la domanda. Media locali parlano però del mese prossimo. Il quotidiano finlandese Iltalehti ha scritto lunedì che i leader dei due paesi potrebbero incontrarsi nella settimana del 16 maggio per annunciare l'offerta durante una visita di stato in Svezia del presidente finlandese Sauli Niinisto.

BREAKING: Finland and Sweden are reportedly going to start their NATO membership applications in May — Samuel Ramani (@SamRamani2) April 26, 2022

Onu flop

Falliti, nella sostanza, i colloqui di ieri tra Antonio Guterres e i vertici russi. Oggi il segretario generale dell'Onu sarà a Kyiv. Dopo un incontro con il ministro degli Esteri Sergej Lavrov, Guterres ha parlato per un'ora con il presidente russo Vladimir Putin, che, all'ennesima richiesta di un cessate il fuoco, ha risposto che non ci sarà pace finchè Crimea e Donbass non torneranno alla Russia. Del conflitto riparla anche il Papa, in un messaggio a un congresso cattolico."Ogni guerra nasce da un'ingiustizia", ha detto, aggiungendo che "è triste vedere che l'umanità non riesce a essere capace di pensare con schemi e progetti di pace". Ora Guterres è atteso a Kyiv.

Il vertice alla base americana di Ramstein, in Germania

Ieri il capo del Pentagono Lloyd Austin e il suo omologo ucraino Oleksii Reznikov si sono ritrovati a Ramstein, in Germania, assieme agli alleati della Nato e ad altri paesi (in tutto quaranta) per decidere i dettagli di quello “smuoveremo mari e monti” con cui Austin ha aperto il vertice. Gli Stati Uniti hanno impresso un’accelerazione, definendo il nuovo obiettivo: Putin non deve vincere, la Russia “deve uscire indebolita”.

Leggi anche: I Gepard tedeschi e il sostegno militare all'Ucraina. Ecco il nuovo “arsenale della democrazia” Paola Peduzzi

La Germania ha aperto la giornata annunciando l’invio di cinquanta carri armati antiaerei Gepard (non sono più in uso nell’esercito tedesco). Berlino si occuperà anche dell’addestramento di duecento soldati ucraini per l’utilizzo dell’artiglieria.