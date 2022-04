Guerra in Ucraina, le ultime notizie

Lavrov dice che c'è il rischio reale di una terza guerra mondiale. Per Kyiv queste dichiarazioni rendono evidente che Mosca "inizia a intravedere una sconfitta in Ucraina". S intensificano le operazioni militari nel sud est ucraino. L'occidente si riunisce a Ramstein, Germania

Giorno 62 dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Le notizie in breve

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che con la consegna di armi dell'occidente all'Ucraina, la Nato è "in sostanza impegnata in una guerra contro la Russia". Nelle interviste ai media russi, ha anche avvertito esiste il pericolo "reale" di una terza guerra mondiale. Il ministro degli Esteri ucraino Dymtro Kuleba ha sottolineato che le affermazioni di Lavron rendono evidente che Mosca "inizia a intravedere una sconfitta in Ucraina";

Il ministero della Difesa ucraino ha affermato che il bombardamento di un edificio governativo nella regione separatista della Transnistria in Moldova è stata una "provocazione pianificata" dalla Russia;

Nella base aerea tedesca di Ramstein si incontrano i rappresentanti di oltre 40 paesi per una serie di colloqui organizzati dagli Stati Uniti per discutere di come rafforzare la difesa dell'Ucraina contro un attacco russo nell'Ucraina orientale. Il generale dell'esercito americano Mark Milley, presidente del Joint Chiefs of Staff, ha affermato che i colloqui servono per sincronizzare e coordinare l'assistenza al governo di Kyiv, che include anche l'invio diarmi pesanti;

Parlando al parlamento britannico, il segretario alla Difesa del Regno Unito, Ben Wallace, ha dichiarato che in Ucraina sono hanno perso la vita circa 15.000 soldati russi. Wallace ha reso noto inoltre che la Gran Bretagna invierà anche veicoli per il lancio di missili Stormer in Ucraina e che l'importo complessivo degli aiuti militari potrebbe salire a 500 milioni di sterline;

Guterres da Putin

Il segretario generale dell'Onu, António Guterres, è a Mosca per incontrare Vladimir Putin e, successivamente, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. L'obiettivo è quello di mettere le Nazioni Unite al centro degli sforzi di mediazione nella guerra in Ucraina. Kyiv ha contestato la scelta di Guterres di non essersi recato prima in Ucraina.

"È semplicemente sbagliato andare prima in Russia e poi in Ucraina", ha detto sabato ai giornalisti il presidente dell'Ucraina, Volodymr Zelenskiy. “Non c'è giustizia e logica in questo ordine. La guerra è in Ucraina, non ci sono corpi nelle strade di Mosca. Sarebbe logico andare prima in Ucraina, per vedere le conseguenze dell'invasione russa”.

Il viaggio di Guterres è stato, almeno in parte, inevitabile, dopo la lettera d'invito sottoscritta da più di 200 ex funzionari delle Nazioni Unite, nella quale lo esortavano a cercare di intervenire e avvertendo che l'Onu rischia l'estinzione se non cerca una mediazione e una soluzione al conflitto.

Nuove esplosioni in Transnistria

Secondo il ministero degli Affari interni della Transnistria due antenne radio che trasmettevano la radio russa sarebbero state distrutte in Transnistria, la regione separatista orientale della Moldova. “Nella prima mattina del 26 aprile si sono verificate due esplosioni nel villaggio di Maiac, distretto di Grigoriopol: la prima alle 6.40 e la seconda alle 7.05”, ha scritto Reuters citando il ministero, che ha reso noto che nessun civile è rimasto ferito.

Nexta ha diffuso questa immagine. Non è stato possibile verificare la veridicità delle informazioni riportate dal ministero.

A photo of the two most powerful towers of the radio center in #Transnistria, which used to broadcast #Russian radio which were knocked out. pic.twitter.com/QDJhDYYOWv — NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2022

Le truppe russe hanno intensificato gli attacchi

Le forze russe hanno intensificato gli attacchi nell'Est e nel Sud dell'Ucraina. Le truppe di Mosca hanno lanciato un'offensiva contro la città di Zaporižžja. Le autorità di Kyiv hanno segnalato combattiementi anche nelle città di Kramatorsk e Sloviansk, nella regione di Donetsk, e a Kryvyi Rih nella regione di Kherson. Secondo lo Stato maggiore dell'esercito ucraino, ci sono stati anche attacchi respinti dalla resistenza nell'Est, e in particolare è stato bloccato un avanzamento verso Mykolaiv.