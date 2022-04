I Gepard tedeschi e il sostegno militare all'Ucraina. Ecco il nuovo “arsenale della democrazia”

Milano. Smuoveremo mari e monti per aiutare l’Ucraina, ha detto ieri il capo del Pentagono Lloyd Austin, e poi si è rivolto al suo collega ucraino, Oleksii Reznikov: “Siamo qui grazie al coraggio degli ucraini”, che vengono uccisi e che subiscono la guerra della Russia per difenderci tutti. Austin aveva abbracciato Reznikov domenica durante la visita a Kyiv e la loro intesa, di gesti e di parole, era parsa un segnale rassicurante. Ieri si sono ritrovati nella base americana di Ramstein, in Germania, assieme agli alleati della Nato e ad altri paesi (in tutto quaranta) per decidere i dettagli di quello “smuoveremo mari e monti” con cui Austin ha aperto il vertice. Dalla settimana scorsa, gli Stati Uniti hanno impresso un’accelerazione al sostegno ucraino, definendo il nuovo obiettivo: Vladimir Putin non deve vincere questa guerra che ha scatenato senza ragione, la Russia “deve uscire indebolita”, ha detto Austin, da questo confronto. Soltanto così l’occidente potrà dimostrare al presidente russo che la stagione dell’impunità è finita, e l’unico modo per farlo è costruire “l’arsenale della democrazia” di rooseveltiana memoria. La Germania ha aperto la giornata annunciando l’invio di cinquanta carri armati antiaerei Gepard (non sono più in uso nell’esercito tedesco). Berlino si occuperà anche dell’addestramento di duecento soldati ucraini per l’utilizzo dell’artiglieria.

