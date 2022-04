Macron promette di tessere il dialogo in una Francia a pezzetti. La strada dei débat

Emmanuel Macron ha vinto il suo secondo mandato alla guida della Francia, ha ricompattato il paese contro l’estrema destra lepenista e ha detto che i prossimi cinque anni saranno duri ma saranno diversi da quelli passati, promette di ricucire, di restaurare il confronto e il dialogo tra i francesi. Cinque anni fa, quando lo slancio centrista era al suo esordio e quindi al suo picco d’entusiasmo, Macron aveva detto che non ci sarebbe più stato bisogno, nella sua Francia, di votare l’estremismo: non è accaduto. Oggi l’offerta macroniana convince di fatto un francese su quattro, il resto è dialogo da costruire, cuori da conquistare. La promessa di discontinuità rispetto al passato ha a che fare con i giovani, con l’ecologia, con il potere d’acquisto, ma anche con la leadership stessa del presidente, che ha dato il suo meglio nel primo mandato quando si è buttato nei débat, si è arrotolato le maniche della camicia e si è messo a parlare con i francesi. Fuori dal palazzo, fuori dall’insularità di un team di consiglieri sempre più stretto e più inaccessibile, il Macron delle origini, en marche. E’ consapevole che per essere il presidente di tutti deve allargare il pubblico cui si rivolge: non è soltanto una scelta “più a sinistra”, come si dice ora studiando il totonomine del prossimo primo ministro francese, ma è un nuovo metodo basato sulla convergenza.

