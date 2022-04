Dalla pandemia alla Francia, una nuova consapevolezza: l'Europa è un tesoro da difendere

Prima con la pandemia. Poi con la guerra. Ora con la Francia. Domani con l’energia. Negli ultimi mesi ci siamo concentrati spesso su quale sia il nemico da combattere e salvo rari casi di deliri in purezza, come quelli messi in mostra da tutti coloro che da anni considerano le regole per governare la pandemia più pericolosa della pandemia, riconoscere i pericoli e compattarsi contro essi non è stata un’opera così difficile. Abbiamo capito, tutti o quasi, che in una pandemia il nemico è il virus e non il vaccino. Abbiamo capito, tutti o quasi, che durante una guerra il nemico è chi invade con i missili e non chi arma chi resiste. Abbiamo capito, tutti o quasi, che quando in un paese si confrontano un candidato che sogna di mettere il proprio paese nelle mani dell’Europa e un candidato che sogna di mettere il proprio paese nelle mani di Putin non è così difficile capire chi sia un amico delle democrazie liberali e chi invece no.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE