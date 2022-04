Convergere, liberare, proteggere. La lezione di Macron all'Italia

Convergere. Senza esclusivismi né esclusioni. Senza boria di partito o di gruppo. Convergere per proteggere e per liberalizzare. Come è successo in Francia per Macron. Convergere per fare sbarramento. Senza retoriche. Tenendo conto dell’esperienza guida, il governo Draghi. Preparare da subito la concentrazione delle forze politiche di centrosinistra, mettere l’urgenza al servizio di una posizione europea, atlantica, occidentale. No sbandieramenti. Basta ragionare, vedere con la testa e con il sentimento ciò che accade, opporsi, fare resistenza. Con tutti i mezzi leciti di un’alleanza per la libertà, nell’orizzonte di una pace che suoni umiliazione razionale per chi ha scelto la strada della guerra in Europa. Non c’è altro né di meglio da fare che questo, in vista di un’estate che si annuncia complicata, di un autunno e di un inverno esposti ai venti del caro energetico, dell’inflazione, della penuria e della recessione addirittura. Persone, gruppi sociali, imprese, comunità, giovani, donne, intellettuali che hanno rifiutato di portare il cervello all’ammasso dei progetti di carestia europea del Cremlino, con un occhio al patrimonio cattolico, liberale, socialista e democratico che ha radici nel paese nonostante la vampata populista in esaurimento.

