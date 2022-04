Così Macron ha vinto anche la sfida più difficile

La vittoria di Emmanuel Macron contro Marine Le Pen al ballottaggio delle presidenziali francesi vede confermare la dinamica del primo turno nel quale il candidato-presidente si era affermato con un netto distacco nei confronti della sua rivale. Assorbito dai compiti internazionali, Emmanuel Macron aveva fatto una debolissima campagna per il primo turno, il che aveva lasciato spazio ai suoi contendenti, Marine Le Pen in testa. Per il secondo turno, si è rimesso in carreggiata con grande efficienza tornando a fare il candidato a tempo (quasi) pieno e dando anche la misura della sua capacità di comunicare con l’elettorato. Ha capito subito che alcune proposte riformiste come l’innalzamento dell’età pensionabile dovevano essere riformulate per non urtare la pancia del paese, e ha anche saputo presentare alcune aperture sull’ecologia ma anche sulla laicità suscettibili di favorire una forma se non di consenso perlomeno di non ostilità a sinistra.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE