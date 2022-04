Macron va a rassicurare la banlieu contro la “discordia” lepenista

Parigi. Nel maggio del 2021, in un’intervista al magazine Zadig, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, disse che alla Seine-Saint-Denis mancava “soltanto il mare per essere come la California”. “Adoro la Seine-Saint-Denis. Ora vi descrivo, chiedendovi di chiudere gli occhi. Siete il dipartimento più giovane di Francia, con due aeroporti internazionali (Roissy-Charles de Gaulle e Bourget, ndr), con il più importante stadio francese (Stade de France) e il maggior numero di creazioni di start-up per abitante”, dichiarò Macron rivolgendosi agli abitanti del dipartimento a nord di Parigi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE