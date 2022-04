La sfida Le Pen-Macron spiegata con il monopolio del cuore

Chi vincerà non si sa. Ma chi ha vinto ieri, ai punti, sembrerebbe lei: Marine, che tiene testa al presidente francese, anche se il putinismo dissimulato non è così efficace

Chi vincerà non si sa, ovvio. Chi ha vinto, ai punti, sembrerebbe lei, Marine. Piccola vendetta fredda, cinque anni dopo. Era inevitabile. Malgrado il nome, l’origine, la storia personale, le idee, le connessioni pericolose in Francia e all’estero, malgrado il putinismo, la voglia di chiudere un paese tra i più aperti al mondo, malgrado la sciatteria sovranista e programmi economici da alto medioevo, l’offensiva dello charme un punto lo ha segnato, in tv; inevitabile forse, perché Macron risulterà sempre il presidente dei ricchi e lei la candidata del popolo. Un fattore di genetica politica al quale si associa un fattore di genetica e basta. Perché in cinque anni ha preso risalto, di contro non solo a Macron, ma a Zemmour e altri tromboni oggi indispensabili alla vittoria di Macron, il suo essere donna, femme, épouse, mère, zia eccetera.