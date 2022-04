La campagna di seduzione di Macron contro “ok, boomer”

Nella partita di ritorno, se all’andata hai vinto, il tuo più grande problema è l’eccessiva fiducia in te stesso, l’arroganza, la supponenza. Raymond Domenech, ex commissario tecnico della nazionale di calcio francese, ha descritto in poche righe sull’Opinion il secondo turno delle presidenziali francesi, che si terranno il 24 aprile, la partita di ritorno dopo il primo turno finito con una vittoria del presidente centrista Emmanuel Macron sulla leader dell’estrema destra Marine Le Pen, 27,85 per cento dei voti contro 23,15. E’ un doppio ritorno, perché Macron e Le Pen si erano già scontrati nel 2017, e ora lo fanno di nuovo, lui con cinque anni di governo sulle spalle e lei con una trasformazione d’immagine che l’ha resa agli occhi dei francesi meno estrema, qualcuno azzarda addirittura più moderata, anche se è un trucco – fatto di sorrisi, di divani, di colori pastello e di gatti – che si vede. Domenech dice che la partita di ritorno si gioca prima, nella preparazione, quando lo sconfitto ha tutto l’interesse a provocare e a creare incertezza perché non ha nulla da perdere, mentre il vincitore deve essere vigile, né troppo sicuro di sé né troppo allarmato, in equilibrio. Ed è qui che ci troviamo ora, in questa contesa che è importantissima non soltanto per il futuro della Francia ma che allo stesso tempo è un colossale déjà-vu, pur se di già visto ci sono soltanto gli sfidanti, tutto il resto è cambiato moltissimo. I sondaggi danno Macron in netto vantaggio rispetto alla Le Pen, ma c’è un bacino di elettori indeciso molto ampio e parecchio confuso, che fa capo al candidato che si è classificato terzo al primo turno per pochi voti, Jean-Luc Mélenchon, veterano della politica francese in area sinistra radicale, al contempo ambiguo e chiarissimo nella sua ideologia. E’ Mélenchon che ammaestra gli indecisi, cosicché bisogna stare dietro anche alla sua campagna per il secondo turno, che non punta all’Eliseo ovviamente ma al ruolo di primo ministro sì. Ecco allora come ci si sta preparando al secondo turno, una corsa necessariamente a due in cui s’è dovuto talvolta fare spazio a un terzo.

