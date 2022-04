Tutte le “mini Frexit” della Le Pen, che smantella la casa europea

Bruxelles – Nel primo giorno della seconda parte della campagna per le presidenziali in Francia, Marine Le Pen ha illustrato una parte del suo programma per la Francia in Europa. La candidata di estrema destra dice di aver abbandonato la sua proposta di uscire dalla zona euro e dall’Unione europea, la cosiddetta Frexit, ma ha delineato un percorso di “mini Frexit” che porterebbe allo smantellamento di fatto della costruzione comunitaria. Il primo passo, motivato dall’aumento dei costi dell’energia per imprese e consumatori è “l’uscita dal mercato europeo dell’elettricità per avere prezzi sulla base della produzione francese e non degli errori strategici dell’Ue”, ha detto la Le Pen, parlando con i giornalisti in una visita a Soucy nella Yonne, lunedì.

