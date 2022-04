Emmanuel Macron: un centrista senza ideologia (in senso buono) verso il bis all'Eliseo

Emmanuel Macron resta il personaggio politico più interessante del momento e in questa sua seconda sfida finale per l’Eliseo conquista tutta la nostra attenzione. Perché il suo percorso è noto ma, in noi italiani, resta sempre un po’ l’impressione che sia un Matteo Renzi che ce l’ha fatta o perfino un Carlo Calenda di successo. Lo sappiamo che è una visione tremendamente provinciale e a cena vi prenderanno un bel po’ in giro (a proposito, le statistiche raccontano di una consistente ripresa delle cene fuori e della convivialità, buona notizia per questa newsletter) ma c’è poco da fare. Macron nasce come alternativa non rinunciataria al riformismo afflosciato dei socialisti e delle sinistre in generale e, insieme, come prospettiva per i sempre bistrattati centristi. Fa due mestieri politici assieme e in quel modo, complice anche il sistema elettorale per la presidenza francese e una speciale congiuntura storica, riesce a vincere. Molto fa pensare che vincerà anche questa volta (lo abbiamo sentito dire da Piero Fassino, sfidando la maledizione sulle previsioni fassiniane) e il fenomeno diventa ancora più interessante, perché arriverebbe la seconda vittoria senza che sia stata messa in chiaro l’ideologia macroniana.

