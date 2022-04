Viva la Francia ribelle della Ztl

Ha addirittura vinto nel primo arrondissement di Parigi, che più centro di così non si può, anche se il resto di quella che noi provinciali chiameremmo “la Parigi ztl”, che però non perde il suo tempo a votare la sindaca Anne Hidalgo né i suoi alleati verdi, se l’è preso ovviamente Macron: Parigi, ancora una volta, è scampata ai sanculotti. Come previsto, negli arrondissement periferici la France insoumise ha vinto, ma il bottino del candidato della sinistra non è facilmente geolocalizzabile. Jean-Luc Mélenchon ha trionfato a Saint-Denis, ha vinto in casa a Marsiglia e in altre grandi città, ha stravinto nei dipartimenti d’Oltremare, dove scarseggiano le élite privilegiate; ha raccolto come previsto il voto di ex gilet gialli e di tutto quanto di populista e anticastale e antieuropeista si può aggregare a sinistra, fan di Putin compresi. Però, confermano le prime analisi, ha intercettato anche la scelta degli ecologisti, il famoso voto utile che non è andato sprecato per Yannick Jadot né per i defunti socialisti. E inoltre il voto dei più giovani. Ed è interessante notare che a Parigi, dietro a Macron e lui ci sia il vuoto. Zemmour ha raccolto un insignificante 8 per cento. Il primo e maggior risultato di Mélenchon, con la sua pesca a strascico a sinistra, è che la sua Francia che si ribella ha dato una mano a Macron, alle maledette élite. E’ servito a tagliare l’elettorato sotto i piedi al populismo di destra, quello di Éric Zemmour e Marine Le Pen.

