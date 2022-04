In Francia Mélenchon ci crede ancora e conta di strappare consensi ai lepenisti

Si tratta della terza candidatura all’Eliseo per il guru della sinistra radicale che è sicuro di avere le sue chance, nonostante l’ultima rilevazione lo attesti in terza posizione con il 17,5 per cento

Parigi. “Sono pronto a governare”, dice a tutti Jean-Luc Mélenchon, il guru della sinistra radicale francese, più convinto che mai di poter essere la sorpresa di queste presidenziali e di smentire politologi e commentatori secondo cui la finale sarà ancora una volta Macron-Le Pen. “In questo momento il nostro destino è nelle nostre mani. Possiamo essere i protagonisti della più incredibile biforcazione politica”, ha detto il leader della France insoumise a Lille martedì, mentre i suoi undici ologrammi riproducevano il suo discorso in simultanea in tutto il paese, da Nizza a Le Havre. Biforcazione per allontanare la Francia, secondo Mélenchon, dall’“allucinazione neoliberale” macronista e per “rompere economicamente con un sistema folle che vuole mercificare ogni cosa” a favore di una “società di mutuo soccorso”.