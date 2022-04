Cgil e M5s contro il termovalorizzatore di Roma. Nasce il partito del cassonetto

Ci voleva qualcuno che finalmente le cantasse al Pd, a Roberto Gualtieri, a Enrico Letta, e a tutta questa finta sinistra che vuole costruire, oibò, un termovalorizzatore a Roma e produrre energia elettrica sottraendo a ratti e gabbiani (danno ambientale) tutto quel ben di Dio che tracima dai cassonetti. Roba da matti. Anzi da fasci. E infatti: “Incenerire è di destra”. Ecco. Diciamolo. E’ liberatorio. Ci voleva il coraggio della Cgil per assumere una posizione così importante. Ci voleva il compagno Natale Di Cola, il segretario della Cgil Lazio. Anche se ci permettiamo di ricordargli che non soltanto “incenerire è di destra”, come ha scritto lui giovedì su Facebook, ma che anche il culatello purtroppo è di destra (fermo restando che la mortadella per fortuna resta di sinistra).

