Il coraggio di Gualtieri sul termovalorizzatore incenerisce il campo largo di Zingaretti

È un fulmine che squarcia il velo di noia sonnacchiosa che regna normalmente in Aula Giulio Cesare. Un colpo di teatro. Un climax che, lo dicono i numeri, lo conferma il buon senso, può precipitare solamente lì. Roma avrà entro il Giubileo del 2025, al massimo entro il termine della consiliatura, un nuovo termovalorizzatore da 600mila tonnellate. Per dimensioni il secondo d’Italia. Lo realizzerà Ama, forse, con il contributo di Acea. Sarà dunque pubblico. L’annuncio che il sindaco Roberto Gualtieri affida all’Assemblea capitolina riunita in seduta straordinaria per parlare di monnezza rompe, con pacatezza, un tabù che sembrava inscalfibile. Il discorso del primo cittadino è coraggioso, conseguenziale, impeccabile. E’ il suo vero piano per la pulizia straordinaria della Capitale. Gualtieri la spiega in modo semplice. “Quella dei rifiuti è l’eredità più complessa che ci siamo trovati a gestire”, dice. “L’attuale assetto del ciclo dei rifiuti di Roma Capitale vive in una dimensione di cronica e latente emergenza, l’assenza di un’adeguata e autonoma dotazione impiantistica è il vero vulnus che oggi impedisce alla città di gestire il problema rifiuti”. Poi, dopo aver snocciolato dati impietosi – Roma chiude il ciclo dei rifiuti sul suo territorio e con propri impianti per una quota inferiore al 2 per cento delle quantità prodotte – l’annuncio. “Il nuovo impianto – dice il sindaco – sarà costruito in tempi brevissimi, con le migliori tecnologie industriali e permetterà di ridurre del 44 per cento le emissioni di C02, di produrre il fabbisogno di energia elettrica di 150mila famiglie l’anno e risparmiare il consumo di gas di 60mila famiglie. Non solo. Si potrà ridurre la Tari di oltre il 20 per cento”. Bisogna dirlo: una svolta.

