Una mozione di Azione chiede di portare i cittadini in visita agli inceneritori

Per risolvere il problema dei rifiuti a Roma c’è solo una soluzione: fare gli impianti. Facile, a parole. Negli ultimi 10 anni non ne è stato costruito nessuno, uno, il Tmb del Salario, ha preso fuoco, mentre nel resto del Lazio, senza soluzioni alternative, chiudevano discariche come pioggia in aprile. Il lento collasso parte nel 2013 con la chiusura di Malagrotta, l’inquinante e codarda soluzione che per anni ha risolto, fagocitandolo, il problema dei rifiuti romani. La chiusura fu il frutto di una procedura d’infrazione europea, a Malagrotta venivano portati rifiuti senza alcun trattamento precedente, a quasi dieci anni di distanza non sono stati ancora realizzati né il capping, né la bonifica dell’area. “Si capisce dunque facilmente perché i cittadini siano sempre contrari e pronti a tutto quando si vuole costruire un nuovo impianto, sta accadendo anche adesso con i biodigestori anaerobici per il trattamento dell’organico che Ama realizzerà con i fondi del Pnrr, i cittadini protestano non lo vogliono, eppure sono impianti che non fanno male, ma purtroppo sul tema c’è uno stigma negativo che viene d’allora”.

