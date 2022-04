Roma, Andrea Bossola nuovo direttore generale di Ama

Sentito Gualtieri, l'ad Piazza ha scelto un ex Acea. Dopo mesi dalla pubblicazione dell'avviso pubblico si riempie la casella gestionale della municipalizzata romana

Andrea Bossola sarà il nuovo direttore generale di Ama. A quasi quattro mesi dalla pubblicazione dell’avviso pubblico per trovare il profilo giusto per riempire la più importante casella gestionale della municipalizzata dei rifiuti di Roma, l’amministratore unico Angelo Piazza, dopo averne parlato con il sindaco Roberto Gualtieri, ha scelto. Bossola, ingegnere civile ha un lungo passato in Acea.

Il suo nome era della rosa di tre profili rimasti dopo una prima scrematura realizzata da una società di cacciatori di teste incaricata da Ama di svolgere la selezione. Nonostante Bossola fosse in pole da oltre un mese la sua nomina ha tardato ad arrivare. A lasciare dei dubbi era proprio il passato del manager in Acea. L’ingegnere si è allontanato dalla multiutility nel maggio del 2017, nei giorni della grave crisi idrico-ambientale del lago di Bracciano, utilizzato da Acea come fonte di approvvigionamento di riserva per i rubinetti della Capitale. Nel novembre del 2020 la procura di Civitavecchia ha chiesto per lui il rinvio a giudizio con un’accusa pesantissima: disastro ambientale. La decisione è prevista per luglio.