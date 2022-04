"Con il termovalorizzatore Roma può uscire dall'emergenza rifiuti e riciclare meglio"

Tari più economica, energia elettrica per centinaia di migliaia di famiglie e competitività per l’industria. Il termovalorizzatore di Ama, annunciato dal sindaco Roberto Gualtieri, non è solo “il primo passo per portare la città fuori dall’emergenza rifiuti”, dice al Foglio Donato Berardi, esperto di servizi pubblici locali e direttore del laboratorio Ref Ricerche, ma anche “un’occasione per mettere in sicurezza un pezzo importante di tessuto produttivo del Lazio dal punto di vista energetico e portare valore al territorio, con tariffe più basse per rifiuti ed energia”.

