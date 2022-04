La "nuova ambizione" del secondo mandato per Macron

Parigi - Dal giardino del Palais du Pharo a Marsiglia, con lo sguardo verso il Mediterraneo, Emmanuel Macron ha fatto una promessa ai francesi lo scorso 16 aprile: il prossimo quinquennio sarà all’insegna dell’ecologia. E’ in quel meeting, forse, che Macron si è conquistato la riconferma all’Eliseo, convincendo gli elettori che lo accusavano di aver fatto troppo poco in materia ecologica durante il mandato e che avevano deciso di votare in massa per il giacobino Jean-Luc Mélenchon al primo turno. “Il mio prossimo primo ministro sarà direttamente incaricato della pianificazione ecologica”, ha assicurato Macron, in riferimento a uno dei principali punti programmatici di Mélenchon, il candidato che più di tutti ha parlato di ambiente durante la campagna elettorale. Chi andrà a sostituire Jean Castex sarà supportato da due ministri di peso: da un lato, un ministro della Pianificazione energetica, che avrà come missione quella di rendere la Francia “la prima grande nazione a uscire dal petrolio, dal gas e dal carbone”, secondo le parole del capo dello stato francese; dall’altro, un ministro incaricato della Pianificazione ecologica territoriale, che, nel quadro di un’agenda di decentralizzazione massiva, organizzerà assieme ai rappresentati locali la transizione ecologica di ogni territorio francese, per non lasciare fuori nessuno dalla rivoluzione verde.

