È ancora e sempre Europa

Macron dice che il voto per lui è come un referendum sull’Ue. Spettri e speranze

Il secondo turno delle elezioni presidenziali francesi non sarà soltanto “un referendum a favore o contro la Repubblica laica in cui crediamo”, “un referendum a favore o contro l’ecologia”, ma sarà anche “un referendum a favore o contro l’Europa”, ha affermato ieri il presidente-candidato francese Emmanuel Macron in un’intervista al programma televisivo Quotidien, lanciando un messaggio potente ai suoi compatrioti e in particolare a quelli che sono tentati dal “né Macron né Le Pen”, i quali, astenendosi, potrebbero favorire la leader del Rassemblement national. Lo aveva già detto sabato durante il suo meeting a Marsiglia e lo ha ribadito ieri: queste elezioni interessano tutta l’impalcatura europea, potrebbero sconvolgere gli equilibri internazionali in caso di vittoria del sovranismo filoputiniano, e la Francia, che ha anche la guida della presidenza di turno del Consiglio europeo, non può permettersi di deludere il mondo, di fare un salto nel vuoto.