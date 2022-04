Macron, Le Pen, Mélenchon. La guerra delle tre France

Arcipelago, blocchi sociologici, faccia a faccia comunitari, scollamento tra periferia e metropoli… Le fratture francesi espresse dal voto presidenziale hanno varie definizioni. La tripartizione elettorale è prima di tutto anagrafica. Emmanuel Macron ha ottenuto il 41 per cento dei voti degli over settanta, battendo il record di François Fillon. La paura degli estremismi ha giocato un ruolo importante nell’elettorato sempre più anziano. Jean-Luc Mélenchon arriva in testa tra i 18-24enni (31 per cento) e i 25-34enni (34 per cento). Marine Le Pen è avanti tra i 35-49enni (28) e i 50-59enni (30). Ogni stagione della vita ha il suo voto: quando sei giovane e non ti astieni, voti per la sinistra radicale; quando inizi a lavorare e affronti le difficoltà materiali dell’esistenza (oneri, tasse, inflazione), si vota più per Le Pen; quando siamo in pensione con avversione al rischio, si vota più per Macron. E la Francia, nella sua storia, non è mai stata così vecchia e l’elettorato anziano si sta mobilitando di più: gli over 65 rappresentano il venti per cento della popolazione e un terzo dell’elettorato. Il “grande invecchiamento”, secondo l’espressione dell’analista Maxime Sbaihi, è un fatto strutturante delle democrazie contemporanee, che ha un notevole impatto sulle politiche pubbliche. E la demografia è ormai la chiave della politica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE