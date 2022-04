In Francia ha vinto il commander in chief dell'Europa del futuro

La formidabile vittoria di Emmanuel Macron contro Marine Le Pen è una buona notizia per la Francia ma è soprattutto una buona notizia per l’Europa. Lo è, per l’Europa, per tutto ciò che Macron rappresenta da anni rispetto al tema dell’integrazione europea, rispetto al sogno del sovranismo europeo, rispetto alla difesa della democrazia liberale, rispetto alla lotta contro gli utili idioti del putinismo, rispetto all’idea che in un mondo dominato da giganti, da giganti come la Cina, come gli Stati Uniti, come l’India, muoversi da nani, disperdendo le forze piuttosto che unirle, significa molto semplicemente rassegnarsi all’idea di dover essere schiacciati dalla storia. La vittoria di Emmanuel Macron, naturalmente, mette di buon umore tutti coloro che hanno capito quanto il nazionalismo, anche se incipriato, anche se mimetizzato, possa essere un perfetto cavallo di Troia usato diabolicamente dalle democrazie illiberali per provare a indebolire il tessuto vitale dell’Europa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE